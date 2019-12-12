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اخبار الطقس اليوم وغدا.. ونصائح الأرصاد الجوية في بيان هام

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:05 ص
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اخبار الطقس
اخبار الطقس
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اخبار الطقس اليوم وغدا.. ونصائح الأرصاد الجوية في بيان هام

كشفت الأرصاد الجوية في بيانها عن اخبار الطقس اليوم، و اخبار الطقس غدا،مع تحذيرات ونصائح عاجلة في بيان هام.

اخبار الطقس اليوم الخميس الموافق 12/12/2019

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وبالفعل تعرضت المحافظات صباح اليوم الخميس لأمطار كثيفة، وتكونت السحب المنخفضة والمتوسطة وتكاثرت ونتج عنها سقوط الأمطار الكثيفة، وتشهد محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء أمطارا كثيفة، وتكون رعدية في بعض الأحيان، ويُصاحب الأمطار نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما تقل مستوى الرؤية الأفقية، خصوصا خلال السير على الطرق الصحراوية.

اخبار الطقس غدا الجمعة الموافق 13/12/2019

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن الرياح تهدأ نسبيا، يوم الجمعة غدا، وتقل فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

نصائح الأرصاد الجوية
وجهت الأرصاد الجوية نصائح للسائقين والمواطنين والقائمين بأعمال الملاحة البحرية والمزارعين، مناشدة الجميع بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور أثناء القيادة تجنبا للحوادث، وعدم ممارسة الأنشطة البحرية اليوم نظرا لتقلبات الطقس واضطراب حركة الملاحة البحرية، وعلى المواطنين الالتزام في منازلهم وفي حالة الخروج يجب الابتعاد تماما عن لوحات الاعلانات في لشوارع وعدم السير تحت الأشجار، وعدم الاقتراب من عواميد الإنارة.
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