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3 أدعية مسُتحب قولها.. كان يرددها الرسول عند نزول المطر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
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ادعية نزول المطر
ادعية نزول المطر
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شهدت محافظتا القاهرة والجيزة والعديد من المحافظات الأخرى أمطار كثيرة وغزيرة، دفعت العديد من الناس يبحثون عن الأدعية التي كان يرددها الرسول عند نزول المطر والمستحب قولها أثناء هطول الأمطار.

ورد عند نزول المطر بعض الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليكم 3 أدعية مُسحتب قولها:

1- "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"،"مطرنا بفضل الله ورحمته".

2- "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

3-  "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهماسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم انت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".
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