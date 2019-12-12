3 أدعية مسُتحب قولها.. كان يرددها الرسول عند نزول المطر

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة والعديد من المحافظات الأخرى أمطار كثيرة وغزيرة، دفعت العديد من الناس يبحثون عن الأدعية التي كان يرددها الرسول عند نزول المطر والمستحب قولها أثناء هطول الأمطار.





ورد عند نزول المطر بعض الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليكم 3 أدعية مُسحتب قولها:





1- "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"،"مطرنا بفضل الله ورحمته".





2- "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".



