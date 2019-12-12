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بعد هطول الأمطار.. هذا ما عليك فعله لمواجهة الطقس السيئ (6 نصائح)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:31 ص
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امطار غزيرة
امطار غزيرة
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تعرضت القاهرة الكبرى والجيزة والعديد من المحافظات منها الإسكندرية والبحيرة والقليوبية، زمع تحذيرات الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الكثيفة والعزيرة، لذا على المواطنين توخي الحذر واتباع مجموعة من النصائح لمواجهة موجة الطقس السيئ.

6 نصائح هامة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية:

على السائقين توخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق السريعة في ظل هطول الأمطار التي تجتاح المحافظات الآن.

على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة تجنبا للتعرض للبرد والإصابة بالانفلونزا.

ابتعدوا تمام البعد عن لوحات الإعلانات في الشوارع، وتجنبوا الاقتراب من أعمدة الإنارة، وأكشاك لكهرباء.

افصلو التيار الكهربي عن المنازل في حالة تعرض البلاد لسيول كثيفة 

تجنب نزول الأطفال للشوارع.

وفي حالة حدوث برق تجنبوا تصويره.
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