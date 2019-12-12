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إيد شيران الفنان البريطاني الأكثر نجاحا على مدار العقد المنقضي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:41 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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كشفت اللجنة المسئولة عن جوائز الموسيقى البريطانية Chart Record Breaker عن اختيار النجم إيد شيران ليكون الفنان البريطاني الأكثر تحقيقا للنجاح على مدار العقد المنقضي.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، صورة لإيد وهو يحمل درع التكريم، كأكثر فنان بريطاني تحقيقا للنجاح على مدار السنوات العشر الماضية.

ونقلت الصحيفة هذه الصورة، عن الصفحة الرسمية لإيد على موقع فيسبوك، وقد وجه عبارة شكر لمتابعيه، وعبر عن تطلعه لتكرار الإنجاز في السنوات العشر القادمة.
وسبق أن أعلنت مجلة فوربس عن قائمتها للموسيقيين البريطانيين الأعلى دخلا خلال الفترة بين أكتوبر 2018 وأكتوبر 2019، وشملت القائمة الفرق الغنائية، والمطربين الفرديين.

وفيما يخص المطربين ذو الأداء الفردي، تصدر النجم الأيرلندي إيد شيران القائمة كأكثر فنان مستقل في بريطانية حصدا للأيرادات على مدار العام.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن مجلة فوربس أعلنت عن أن إيد معدل دخل إيد اليومي خلال عام 2018 بلغ 65،000 ألف جنيه إسترليني.

في حين كشفت المجلة عن أن شركة إيد للإنتاج الموسيقي نجحت في حصد إيرادات خلال الفترة الزمنية نفسها بلغت 23،770،262 مليون جنيه إسترليني.

كما نشرت مجلة فوربس قامتها لأعلى 10 موسيقيين دخلا على مستوى العالم وليس بريطانيا فقط، وكانت القائمة كما يلي، في المركز الأول فريق U2 الغنائي الذي حقق دخل سنوي خلال 2018 بلغ 96 مليون إسترليني.

وفي المركز الثاني جاء فريق "كولد بلاي" الغنائي الذي حقق دخل 93 مليون إسترليني، ثم إيد شيران الذي بلغ إجمالي دخله السنوي 89 مليون إسترليني، وفي المركز الرابع جاء برونو مارس الذي بلغ دخله 81 مليون استرليني وفي المركز الخامس النجمة كيتي بيري التي بلغ دخلها السنوي 67 مليون إسترليني.

وفي المركز السادس جاءت تايلور سويفت التي بلغ دخلها السنوي 65 مليون إسترليني، ثم جاي زي الذي بلغ دخله 62 مليون إسترليني، وفي المركز الثامن جاء فريق "جنز أند روزس" الذي بلغ دخله السنوي 58 مليون إسترليني، ثم "روجر ووترز" الذي بلغ دخله 55 مليون إسترليني، وفي المركز العاشر المغني "بف ديدي" الذي بلغ دخله السنوي 52 مليون إسترليني.

وكان قد كشف مدير أعمال النجم إيد شيران، في حواره مع مجلة Music Week، عن أن إيد يكافح لنيل شرف غناء الأغنية الرسمية لفيلم جيمس بوند القادم.

وأكد "ستورت كامب" مدير أعمال إيد شيران في حواره للمجلة، أن إيد يطلب منه بشكل يومي، التواصل مع منتجو الفيلم، لعرض نفسه، بعدد من المشروعات الموسيقية التي قد تدفع المنتجين لاختياره رسميا لهذه المهمة.

وفي الجزأين السابقين من أفلام بوند، قام كل من النجمة أديل والنجم سام سميث بغناء الأغاني الرسمية لأفلام بوند الـ 23 والـ 24.

وكانت أغنية أديل لفيلم جيمس بوند "سكاي فول"، والتي حلمت نفس العنوان، في حين كانت أغنية سام سميث لفيلم بوند "سبيكتر"، وحملت اسم "زا رايتينج أون زا وول".

وحصل الثنائي على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية طرحت لفيلم سينمائي، وهو الأمر الذي دفع إيد للقتال على اختياره لغناء الأغنية الخاص بالجزء الخامس والعشرون من أفلام بوند، والذي اختير له عنوان رسمي "نو تايم تو داي".

ويجري حاليا تصوير فيلم بوند الجديد بالعاصمة الإنجليزية لندن، وسيعود من خلاله النجم دانيال كريج لشخصية العميل السري الشهير في الفيلم الخامس له ضمن هذه المسلسل.
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