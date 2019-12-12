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الأرصاد: اضطراب مؤقت في الطقس اليوم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن مناطق السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء والصعيد تشهد سقوط أمطار اليوم، فضلا عن وجود نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط نتيجة نشاط الرياح، موضحًا أن هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل درجتين.

وأوضح أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد مؤقتة، حيث ستتحسن الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد، مشددا على ضرورة التزم قواعد المرور أثناء سقوط الأمطار.
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