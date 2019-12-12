"تموين" دمياط يضبط كميات كبيرة من السجائر المسرطنة

تحركت حملة مكبرة من مباحث التموين بمديرية أمن دمياط، بقيادة الرائد أحمد عبد الباقي، رئيس مباحث التموين، وسيد عبيد مفتش، بمباحث التموين، لإحباط محاولة لتهريب كميات من السجائر بسبب فسادها.

وتمكنت الحملة من ضبط كمية كبيرة من السجائر المسرطنة والمجهولة المصدر، قدرت بما يقرب من نصف مليون جنيه، في مخزن بمدينة عزبة البرج، التابعة لمركز دمياط، حيث تم تفتيش المنزل وضبط الكميات المذكورة.

وتمكنت الحملة من التحفظ على السجائر المسرطنة، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وضبط مالك المخزن تمهيدا لاحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، توقيع بروتوكول تعاون بين مدينة دمياط للأثاث وجامعة دمياط بكلياتها التى يرتبط الدراسة والبحث العلمى بها بمجال صناعة الأثاث، إذ صرحت المحافظ أن البروتوكول الذى وقعه كلا من باسم نبيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث بالإنابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة أسامة صالح والدكتور حاتم إدريس عميد كلية فنون تطبيقية بالإنابة عن رئيس جامعة دمياط الدكتور السيد دعدور يأتى فى إطار حرص جميع الجهات على خدمة هذا القطاع الصناعى الذى تشتهر به دمياط خاصة مع تواجد مشروعًا قوميًا ضخمًا على أرضها.

وأضافت المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى توفير فرص تدريبية لطلاب الجامعة فى مراحلهم المختلفة داخل المصانع والورش، العاملة فى قطاع صناعة الأثاث حتى يستطيعوا الإندماج داخل هذه الكيانات فضلا عن اكتساب الخبرات عن قرب وتقديم المحاضرات اللازمة لرفع المستوى الفني والثقافي للعاملين بالصناعة.





ولفتت إلى أنه وبموجب هذا البروتوكول ستقوم الجامعة بإعداد التصميمات الفنية للمنتجات التى تُصنع بمدينة دمياط للأثاث والبرنامج الزمنى اللازم للتنفيذ بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني من خلال انتقاء الخامات المناسبة للإنتاج والإشراف على التنفيذ بما يحسن من جودة الأثاث المنتج ومتابعة تضمين تطوير المنتجات ضمن الخطة البحثية للأقسام العلمية بالجامعة والمعنية بهذا الشأن.



واختتمت الدكتورة منال عوض، تصريحاتها بالتأكيد مجددا على أن الاتفاق المبرم اليوم، سيحقق طفرة في رفع مستوى الخريجين وصقل مواهبهم مما يخدم المجتمع بشكل عام وصناعة الأثاث بشكل خاص.