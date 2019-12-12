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التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:23 ص
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بيراميدز
بيراميدز
علي نبوي
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استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الزمالك.

ويواجه بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم نظيره الزمالك على ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز على النحو التالي :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - ويلفريد كانون - محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - عمر جابر - محمد فاروق - إيريك تراوري
خط الهجوم : جون أنطوي.
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