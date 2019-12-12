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تحذيرات عاجلة.. سقوط أمطار كثيفة على القاهرة والجيزة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم، سقوط أمطار كثيفة، فى ظل التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد هذه الأيام، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار. 

وصرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم الخميس، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا.

وأشار عبد العال، فى بيان للهيئة اليوم، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، موضحا أنه سيصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 2 - 3 درجات ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، مبينا أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الخميس على القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية من 18 إلى 19 درجة، وشمال الصعيد من 20 إلى 21 درجة، وجنوب الصعيد من 25 إلى 26 درجة، وجنوب سيناء من 24 إلى 25 درجة.

وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين القيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة، فى أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة، وارتداء الملابس الشتوية، وتجنب الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما ناشد كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه يمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على الأرقام الأتية: (24646721 - 24834625).

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