Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على استخدام أنقرة لصواريخ أس 400

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قوله، إن التشريع الأمريكي لفرض عقوبات على تركيا لن يؤثر على استخدام أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400.

فقد أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء تشريعًا لفرض عقوبات على تركيا بعد هجومها في سوريا وشراء نظام صواريخ روسي من طراز S-400، وهي الخطوة الأخيرة في المجلس لدفع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد أنقرة.

صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين بأغلبية 18 صوتًا مقابل 4 لإرسال "تعزيزات الأمن القومي الأمريكي ومنع عودة ظهور داعش لعام 2019" للتصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

وقال السناتور جيم ريش، رئيس اللجنة الجمهوري، وهو الراعي الرئيسي لمشروع القانون مع السناتور بوب مينينديز، أكبر ديمقراطي في اللجنة: "لقد حان الوقت كي يجتمع مجلس الشيوخ ويغتنم هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا".

عارض جمهوري آخر، السناتور راند بول، هذا الفعل. وقال إن ذلك سيضعف سلطة الرئيس وقد يزيد من صعوبة التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن مسائل مثل شراء حليف الناتو لنظام الصواريخ والقتال في سوريا.

وقد اختلف أعضاء مجلس الشيوخ بشدة. يشعر الكثير من المشرعين، زملاء ترامب الجمهوريين والديمقراطيين، بالغضب إزاء شراء تركيا S-400، والتي يرون أنها تشكل تهديدًا لدفاعات الناتو.

كما انتقدوا قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، مما مهد الطريق لهجوم تركيا علي المنطقة ضد الميليشيات الكردية، التي كانت حتى وقت قريب تقاتل إلى جانب القوات الأمريكية ضد مقاتلي الدولة الإسلامية.

هذا وقد وصفت وزارة الخارجية التركية أحدث المبادرات في الكونغرس بأنها "دليل جديد على عدم احترام قراراتنا السيادية المتعلقة بأمننا القومي".

وقالت في بيان صدر الليلة الماضية "ليس لهذه المبادرات أي وظيفة أخرى غير الإضرار بالعلاقات التركية الأمريكية"، ودعت الكونغرس إلى التصرف بحكمة.

في وقت سابق تعهدت تركيا، التي لم تتراجع عن خططها لشراء النظام الروسي على الرغم من زيارة أردوغان الأخيرة للبيت الأبيض، بالانتقام من أي عقوبات أمريكية بسبب شرائها S-400 وقالت إنها لن تؤثر على استخدامها للأنظمة الروسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن تفرض عقوبات علي تركيا هجوم تركيا علي سوريا انظمة الدفاع الروسي التشريع الامريكي بشأن تركيا

أخبار تهمك

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 22 ساعة

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يوجه تهديد قوي إلى نادي ليفربول عقب مبارة بروج

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 16 ساعة

رمال ورياح وتقلبات.. طقس اليوم ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات

منذ أقل من ساعة

تكلفتها 2 مليار دولار وحصدت جائزة دولية.. تعرّف على محطة كهرباء بنبان

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

موضوعات متعلقة

الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات "قاسية" قد تنهي التحالف الأمريكي التركي إلى الأبد

تصعيد أمريكي جديد ضد أردوغان واتجاه لطرد تركيا من "الناتو"

تركيا: خطط الهجوم السورية كاملة

عضوان بالكونجرس الأمريكي يؤكدان تصميمهم على "معاقبة تركيا" رغم الاتفاق

أبرزها "انهيار الاقتصاد التركي.. والخضوع لأوامر ترامب".. خسائر أردوغان في سوريا

مجلس الشيوخ الأمريكي يضغط لفرض عقوبات على تركيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

رمال ورياح وتقلبات.. طقس اليوم ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات

08:37 ص

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status