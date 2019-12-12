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عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:21 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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توفى والد المطرب الشعبي، ياسر عدوية، نجل شقيقة الفنان القدير أحمد عدوية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

هذا، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر اليوم، من مسجد النور بدجلة المعادي.

الجدير بالذكر، أن الفنان ياسر عدوية، احتفل خلال العام الجاري بحفل زفافه، على امنية محمد في احدى قاعات الافراح بمنطقة الرماية بمحافظة الجيزة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية
عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية
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الكلمات المفتاحية

ياسر عدوية محمد عدوية فن عدوية

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