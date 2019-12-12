عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

توفى والد المطرب الشعبي، ياسر عدوية، نجل شقيقة الفنان القدير أحمد عدوية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.





هذا، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر اليوم، من مسجد النور بدجلة المعادي.



