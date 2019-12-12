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زيدان يوجه تهديد قوي إلى نادي ليفربول عقب مبارة بروج

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:15 ص
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زيدان
زيدان
حسام مجدي
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وجه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني تهديد قوي إلى نادي ليفربول الإنجليزي عقب مواحهة كلوب بروج اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج اليوم بدوري أبطال أوروبا

واستطاع نادي ريال مدريد الفوز على نظيره نادي كلوب بروج البلجيكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات زيدان عن ليفربول

وقال زيدان في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "لا يُمكننا فعل أي شيء في قرعة دور الستة عشر، أو التحكم في شيء، سنشاهد القرعة".

وبسؤاله عن توقعاته إذا واجه نادي ليفربول في دور الستة عشر قال زيدان ضاحكا: "إذا واجهنا ليفربول سنُقصيهم بالطبع".

طريق ريال مدريد بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع ان يواجه نادي ريال مدريد واحد من نادي ليفربول او نادي مانشستر سيتي او نادي بايرن ميونخ او نادي يوفنتوس او نادي لايبزرج في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب مجموعة نادي ريال مدريد بعد نهاية دور المجموعات

1- باريس سان جيرمان 16 نقطة
2- ريال مدريد 11 نقطة
3- كلوب بروج 3 نقاط
4- جلطة سراي نقطتين

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