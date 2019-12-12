ترتيب هدافي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا

انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل 16 فريق لدور الثمن نهائي والذي سوف تقام قرعته يوم الاثنين المقبل، وغادرت 8 أندية دو ري أبطال أوروبا وسوف تخوض منافسات بطولة الدوري الاوروبي بعد انتهاء دور المجموعات في البطولة.





بطل دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي :-





وكان فريق ليفربول الإنجليزي قد نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.





ونجح حامل اللقب في التأهل كمتصدر لمجموعته في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بعد الفوز على فريق سالزبورج النمساوي، وصعد معه من تلك المجموعة فريق نابولي الإيطالي كوصيف.





ويأتي ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم :-





1- روبرت ليفاندوفسكي 10 أهداف.

2- ارلينج هولاند 8 أهداف.

3- ميسلاف اورشيتش 7 أهداف.

4- بلال عمراني 6 أهداف.

5- هاري كين 6 أهداف.





وقاد اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ الألماني لتحقيق الانتصارات في دور المجموعات بجميع المباريات حيث حصد الفريق البافاري 18 نقطة من 6 مباريات خاضها في هذا الدور.





وشهدت منافسات دور المجموعات بعض المفاجآت، حيث ودع فريق اياكس امستردام بطولة دوري أبطال أوروبا وكان قد وصل الفريق الهولندي لدور النصف نهائي في الموسم الماضي، وأيضاً خرج فريق إنتر ميلان الإيطالي بعد الهزيمة من فريق برشلونة الإسباني في المباراة الأخيرة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





وسوف يخوض 4 أندية إنجليزية منافسات دور الثمن نهائي في دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل فريقي توتنهام وتشيلسي كثاني في مجموعتهما، بينما تصدر فريقي مانشستر سيتي وليفربول المجموعات التي وقعا فيها ولكن الرباعي سوف يتفادى مواجهات الآخر في الدور المقبل، ويعد هذا من شروط قرعة دور الـ16 أن لا يلاقي فريقان من نفس البلد بعضهما وهذا ما سيجعل فرصة الأندية الإنجليزية جيدة في الوصول لدور الربع نهائي.





وكان نهائي البطولتين الأوروبية في الموسم الماضي انجليزي خالص، حيث حقق أيضاً فريق تشيلسي لقب بطولة الدوري الاوروبي على حساب فريق أرسنال في المباراة النهائية.