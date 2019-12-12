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الصحة تحذر: هذه الأشياء تعرضك للمرض النفسي (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:25 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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أكدت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والإسكان، أن اعداد المرضى النفسيين في مصر في معدلاتها الطبيعية، مشيرة إلى أن الاهتمام الإعلامي هو الذى تغير فقط.

وأشارت "عبد المقصود" خلال لقاءها ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن الوزارة لا تمتلك أرقامًا واضحة تشير إلى أن مصر أكبر من غيرها بنسبة الأمراض النفسية، مؤكدة أن النسبة الموجودة بمصر مشابهة للنسب العالمية وأقل ببعض الأمراض.

وحذرت الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، من التعرض للأخبار السيئة ومشاهد العنف والقتل، مؤكدة انها تزيد من فرص الاصابة بالمرض النفسي، قائلة: "التركيز الإعلامي الشديد والأخبار المنتشرة بشكل سريع جعلت الأشخاص على اطلاع بالأحداث الصادمة، كقتل شخص ذاته أو إنسان آخر، وخروج هذه الأخبار المؤذية للمشاعر الإنسانية، خطر وتمهد لأمراض نفسية جديدة".

وأضافت قائلة: "التركيز يعرض الفرد لصدمة نفسية تزيد التعرض للاكتئاب والقلق والتوتر وخاصة الأطفال والمراهقين".
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عالمى المرض النفسي الصحة الأخبار

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