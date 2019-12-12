عقب السقوط أمام عملاق ميونخ.. مورينيو يخسر كبرياءه أمام الكبار

تلقي اليوم فريق توتنهام هوتسيبير هزيمة ثقيلة على أرض ملعب اليانز ارينا أمام فريق بايرن ميونخ الألماني بثلاثية لهدف فى ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، ليخسر السبيرز المباراة الثانية منذ تولي المدير الفنى البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو تجريب الفريق خلفًا للأرجنتيني بوتشيتشينو، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين لهدف فى مباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.





مورينيو يسقط أمام الكبار





منذ تولي جوزيه مورينيو تدريب توتنهام هوتسيبير الشهر الماضي وخاض الفريق تحت قيادته 6 مباريات فاز فى 4 مباريات على كل من ويست هام بنتيجة 3_2 وعلى أولمبياكوس اليونانى بدوري الأبطال بنتيجة 4_2 ثم فوز على بورنموث بنتيجة 3_2 ثم خسارة أمام مانشستر يونايتد بثنائية لهدف ثم فوز كبير على بيرنلي بخماسية دون رد ثم خسارة أمام بايرن ميونخ بثلاثية لهدف.





وفشل جوزيه مورينيو فى النجاح أمام الفرق الصعبة والفوز عليهم بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي ثم الخسارة من بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا.





ولعب جوزيه مورينيو بالعديد من الأسماء التى تشارك ليست بصفة اساسية أمام بايرن ميونخ مثل ووكر بيترز ودانى روز وسيسنيون وسيلسو وكريستيان إيريكسن بينما جلس على مقاعد البدلاء هيونج مين سون نجم الفريق ولم يلعب كل من النجم الإنجليزي هاري كين وديلي الي وأورير وفيرتونخين.





ويحتل توتنهام هوتسيبير المركز السابع ببطولة الدوري الإنجليزى برصيد 23 نقطة وسيواجه وولفرهامبتون بالبريميرليج يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة عشر.





وسيواجه توتنهام هوتسيبير أحد الفرق التالية فى دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسبانى وفالنسيا الإسبانى ويوفنتوس الإيطالي ولايبزيج الألمانى.



