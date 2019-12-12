مدرب بايرن ميونخ عن قرعة دوري أبطال أوروبا " يأتي من يأتي"..ويعلق عن إصابة كومان

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوز كبير على ضيفه توتنهام هوتسيبير الإنجليزي بثلاثية لهدف ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 فى لقاء قوي أقبم على ملعب اليانز ارينا معقل البافاري، فى ختام دور المجموعات.





وتقدم كينجسلي كومان لبايرن فى الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول ثم تعادل لاعب توتنهام الشاب ريان سيسنيون فى الدقيقة 20 ثم سجل توماس مولر الهدف الثانى لبايرن فى الدقيقة 45 وفى الشوط الثانى سجل فيليبي كوتينيو الهدف الثالث للبايرن فى الدقيقة 64 ليفوز العملاق البافاري بثلاثية لهدف فى ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليحقق الفوز بكل مبارياته بالمجموعة وتحقيق العلامة الكاملة.





وعبر هانز فليك المدير الفنى للبايرن عن سعادته بعد الفوز على فريق توتنهام هوتسيبير الإنجليزي والذى يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قائلاً :" الطريقة التي لعبنا بها أمام توتنهام هوتسيبير كانت جيدة. على الرغم من أن ليس كل شيء سار بشكل جيد اليوم، إلا أننا استغلنا فرصنا للفوز باللقاء ".





وتعرض ذينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ وجناح الفريق واللاعب الذى سجل الهدف الأول للبليرن لإصابة خلال اللقاء أمام توتنهام، وتحدث عنها فليك، قائلاً :" إصابة كينجسلي كومان غيرت مسار المباراة، بالطبع لا نعرف بعد مدى صعوبة اصابته، ننتظر نتيجة الفحص الطبي".





وعن الفريق الذى يفضله هانز فليك المدير الفنى لبايرن خلال دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، قال " يأتي من يأتي" معبرا عن ثقته فى لاعبيه وفى فريقه خلال مواجهات دور الثمن نهائي من البطولة الأوروبية.





بينما قال توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ عقب اللقاء: " كان الفوز اليوم مهماً للغاية أساسي ولقد بدأنا طريقنا بشكل جيد نحو آخر أربع مباريات قبل العطلة الشتوية. لقد أردنا أن نثبت أننا على الطريق الصحيح ".

المتأهلين لدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.





أوائل المجموعات.





ليفربول الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي

بايرن ميونيخ الألمانى

مانشستر سيتي الإنجليزى

برشلونة الإسبانى

يوفنتوس الإيطالى

فالنسيا الإسبانى

لايبزيج الألمانى

المتأهلين كثاني للمجموعة.

توتنهام هوتسيبير الإنجليزي

تشيلسي الإنجليزي

ريال مدريد الإسبانى

أتليتكو مدريد الإسبانى

دورتموند الألمانى

نابولي الإيطالى

أتالانتا الإيطالى

ليون الفرنسي





وستقام القرعة يوم 16 ديسمبر الموافق يوم الاثنين.



