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بعد خطبة محمد الشرنوبي .. معلومات لا تعرفها عن خطيبته

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:33 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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فاجأ الفنان محمد الشرنوبي كل محبيه ومتابعيه بخطبته السريعة بعد انفصاله عن خطيبته السابقة سارة الطباخ، وقام الشرنوبي بنشر مجموعة صور له مع خطيبته الجديدة ، كما إن الخطبة تمت في المنزل وسط العائلة والأصدقاء المقربين فقط.

يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن خطيبة الشرنوبي:

_اسمها راندا رياض، كما أنها مديرة أعمال المطربة أنغام، وتولت أعمالها فى عام ٢٠١٨.

_حاصلة على بكالوريوس فى مجال الاقتصاد، كما أنها حاصلة على شهادة إدارة أعمال محترفة معتمدة من كلية بيركلي الموسيقية الأميركية.

_محبة لعملها، كما قامت أنغام بوصفها على أنها بنت ب ١٠٠ راجل فى حفلها الذي أقيم فى كريستال.

_شخصية لا تحب الظهور إعلاميًا.

_من هوايتها السفر ونشر صورها على السوشيال ميديا وهى بمختلف البلاد.

_تعشق تربية الكلاب ودائماً تصف كلبها بالصديق المقرب والمفضل لها.
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مديرة اعمال انغام راندا رياض السوشيال الميديا

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