بعد خطبة محمد الشرنوبي .. معلومات لا تعرفها عن خطيبته

فاجأ الفنان محمد الشرنوبي كل محبيه ومتابعيه بخطبته السريعة بعد انفصاله عن خطيبته السابقة سارة الطباخ، وقام الشرنوبي بنشر مجموعة صور له مع خطيبته الجديدة ، كما إن الخطبة تمت في المنزل وسط العائلة والأصدقاء المقربين فقط.



يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن خطيبة الشرنوبي:



_اسمها راندا رياض، كما أنها مديرة أعمال المطربة أنغام، وتولت أعمالها فى عام ٢٠١٨.



_حاصلة على بكالوريوس فى مجال الاقتصاد، كما أنها حاصلة على شهادة إدارة أعمال محترفة معتمدة من كلية بيركلي الموسيقية الأميركية.



_محبة لعملها، كما قامت أنغام بوصفها على أنها بنت ب ١٠٠ راجل فى حفلها الذي أقيم فى كريستال.



_شخصية لا تحب الظهور إعلاميًا.



_من هوايتها السفر ونشر صورها على السوشيال ميديا وهى بمختلف البلاد.



_تعشق تربية الكلاب ودائماً تصف كلبها بالصديق المقرب والمفضل لها.