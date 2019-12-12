بعد إطلاقها الصواريخ في البحر المتوسط.. تعرف على قدرات الغواصة الهجومية المصرية (فيديو)



يذكر أن العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، كشف عن قيام القوات البحرية بتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، باستخدام تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، وقد تضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه الى أكثر من 130 كم.



وأكد المتحدث العسكري، نجاح عملية إطلاق الصاروخ (عمق سطح) من الغواصة بعمق البحر، مدى الإحترافية التى وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة.







عرضت قناة "الغد" مقطع فيديو، بتقنية الواقع المعزز، يرصد إمكانيات الغواصة المصرية ألمانية الصنع "تايب 209"، التى شاركت في إحدى التدريبات الهجومية للقوات البحرية المصرية، خلال الأيام الماضية، حيث نجحت في اطلاق صواريخ بحرية جوية تصل مداها إلى أكثر من 130 كم.