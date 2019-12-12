محمد إمام لجمهوره :"علشانكم مفيش راحة"

وجه الفنان محمد إمام، رسالة إلى جمهوره، بعد انتهاء تصوير فيلم "لص بغداد"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





حيث نشر صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو مرتدي جاكيت باللون الأزرق، وكوفية باللون الكاشمير ، وعلق "إمام" على الصورة قائلاً: "نستعد بقى للي بعده،علشانكم مفيش راحة"





مُشاركة محمد إمام في فيلم "لص بغداد"



يُشار أنَّ محمد إمام ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد" لص بغداد"، والفيلم من المُنتظر عرضه في يوم 4 يناير القادم، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة "سينرجي"،و بطولة محمد عادل إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق.

مشاركة محمد إمام في دراما رمضان 2019



والجدير بالذكر أنَّ محمد إمام خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "هُوجان"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة محمد إمام، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول،كريم محمود عبد العزيز، ميرنا نور الدين، إنعام سالوسة، أُوس أُوس، من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة "سينرجي".

