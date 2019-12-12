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سيرين عبدالنور توضح سعادتها بتجربتها في "الديفا"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:47 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أوضحت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مدي سعادتها بتجربتها الجديدة في مسلسل "الديفا"، مشيرة إلى أنها تجربة مختلفة وجديدة تحاكي الشباب.

كما أضافت "عبدالنور" لـ"Arab wood"أن مسلسل "الديفا" يناسب أوقات الشباب السريعة الذين دائماً مشغولين بالعمل والسفر، وأن هذا المسلسل مناسب لهم.

يشار إلى أن النجمة اللبنانية سيرين عبد النور خاضت تجربة "الديفا"مع كل من النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز التى تخوض أولى تجاربها التمثيلية ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

جدير بالذكر أن مسلسل "الديفا"، تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، وينضم لنوعية أعمال 8 حلقات وكل حلقة عشر دقائق.

سيرين عبد النور:

مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، استطاعت أن تدخل قلوب المصريين بكاريزما خاصة وذاع صيتها فى مصر بعد مشاركتها فى فيلم "مبروك أبو العلمين حمودة"مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، وقدمت العديد من الأعمال الدرامية منها "الهيبة الجزء الثالث، روبي، الأدهم، لعبة الموت، سارة".
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