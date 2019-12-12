"قطعتي قلبي يا سلوي".. هكذا ساند الفنان صلاح عبد الله سلوي محمد علي في وفاة زوجها المخرج الراحل محسن حلمي

قام الفنان صلاح عبدالله، بمواساة صديقته الفنانة سلوي محمد علي، في وفاة زوجها المخرج الراحل محسن حلمي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث قام صلاح بنشر صورة للمخرج الراحل محسن حلمي، وعلق على الصورة قائلاً: "يا سلوى عرفت بالصدفة دلوقتي فدخلت صفحتك بدموعي لأشارك الأحباب والأصدقاء في العزاء لحد ماوصلت للبوست اللي كتبتيه من٨ساعات محسن حبيبي إرتاح بعد تعب طويل قوي".





وتابع صلاح قائلاً :" قطعتي قلبي ياسلوى لإن كلنا عارفين قد إيه تعبتي وإستحملتي وكنتي نعم الزوجة".



وأضاف صلاح:" فأرجوكم الدعاء للمخرج المسرحي الكبير محسن حلمي بأن يجعل الرحمن طول معاناته في ميزان حسناته ويرحمه ويغفرله وينعم عليه بنعيمه داراً يستقر فيها سعيدًا بلا حزن وبلا وجع، وارجوكم الدعاء للفنانة الكبيرة القديرة الزوجة الأصيلة النبيلة سلوى محمد علي، وقولوا معايا ربنا يصبرك ويقدرك ياسلوى ويحفظ بناتك ياأصيلة".



يُشار أن المخرج محسن حلمي رحل عن عالمنا أمس، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وستقام مراسم العزاء عليه يوم الأحد القادم بمسجد عمر مكرم.



والجدير بالذكر أنَّ المخرج الراحل محسن حلمي قام بإخراج العديد من الأعمال المسرحية المميزة منها :" الساحرة "،"فيما يبدو سرقوا عبدو "،"ليلة من ألف ليلة"،" أولاد ثريا"، "حلو وكداب"، " عريس لبنت السلطان ".

