Advertisements
Advertisements
Advertisements

"قطعتي قلبي يا سلوي".. هكذا ساند الفنان صلاح عبد الله سلوي محمد علي في وفاة زوجها المخرج الراحل محسن حلمي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
قام الفنان صلاح عبدالله، بمواساة صديقته الفنانة سلوي محمد علي، في وفاة زوجها المخرج الراحل محسن حلمي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث قام صلاح بنشر صورة للمخرج الراحل محسن حلمي، وعلق على الصورة قائلاً: "يا سلوى عرفت بالصدفة دلوقتي فدخلت صفحتك بدموعي لأشارك الأحباب والأصدقاء في العزاء لحد ماوصلت للبوست اللي كتبتيه من٨ساعات محسن حبيبي إرتاح بعد تعب طويل قوي".


وتابع صلاح قائلاً :" قطعتي قلبي ياسلوى لإن كلنا عارفين قد إيه تعبتي وإستحملتي وكنتي نعم الزوجة".

وأضاف صلاح:" فأرجوكم الدعاء للمخرج المسرحي الكبير محسن حلمي بأن يجعل الرحمن طول معاناته في ميزان حسناته ويرحمه ويغفرله وينعم عليه بنعيمه داراً يستقر فيها سعيدًا بلا حزن وبلا وجع، وارجوكم الدعاء للفنانة الكبيرة القديرة الزوجة الأصيلة النبيلة سلوى محمد علي، وقولوا معايا ربنا يصبرك ويقدرك ياسلوى ويحفظ بناتك ياأصيلة".

يُشار أن المخرج محسن حلمي رحل عن عالمنا أمس، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وستقام مراسم العزاء عليه يوم الأحد القادم بمسجد عمر مكرم.

والجدير بالذكر أنَّ المخرج الراحل محسن حلمي قام بإخراج العديد من الأعمال المسرحية المميزة منها :" الساحرة "،"فيما يبدو سرقوا عبدو "،"ليلة من ألف ليلة"،" أولاد ثريا"، "حلو وكداب"، " عريس لبنت السلطان ".
Advertisements

أخبار تهمك

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ حوالي 5 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 8 ساعات

"العدل" تكشف خبر سار للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نتيجو مباراة الأهلي اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status