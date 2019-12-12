Advertisements
Advertisements
Advertisements

شريف فايد برفقة أحمد حلمي عبر "إنستجرام"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشر الفنان شريف فايد صورة تجمعه مع الفنان احمد حلمي، مهنئا له بفوزه باحسن ممثل كوميديا لهذا العام عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكتب "فايد" على هذه الصورة قائلا: مبروك يا احمد حصولك على احسن ممثل كوميدي لعام 2019، مبسوط جدا اني قابلتك.



وبادله التعليق الفنان احمد حلمي قائلا: شكرا شريف، الله يبارك فيك.


وعلق احد المتابعين قائلا: مبروك يا فنان، بنحبك جدا.


وعلى صعيد اخر عمل "فايد" كلاعبا لكرة القدم منذ صغره، قبل دخوله إلى المجال الفني، وكان من فريق "وادي دجلة" ومن ثم انضم إلى فريق "بلجيكا".



وقام "فايد" في عام 2013 باعتزال المجال الرياضي، واتجه الى الفن وحقق نجاحات عديدة.
شريف فايد برفقة أحمد حلمي عبر "إنستجرام"
شريف فايد برفقة أحمد حلمي عبر "إنستجرام"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أحمد حلمي

أخبار تهمك

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ حوالي 5 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

"العدل" تكشف خبر سار للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجو مباراة الأهلي اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

موضوعات متعلقة

منى ممدوح تغازل جمهورها بإطلالة جديدة مع كاظم الساهر (صور)

محمد إمام يشوق جمهوره لـ"لص بغداد": "ماتعملش زيه قبل كده"

"هو طول وأنا زي ما أنا".. تعليق كوميدي لأحمد حلمي على صورته مع حماقي بعد 13 عاما

كيف ساند الفنانون والرأي العام رامي جمال؟

أحمد صلاح حسني يهنئ زوجته بعيد ميلادها

شريف منير لـ تامر حسني: "لازم نقلدك عشان نبقي مؤثرين زيك"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status