شريف فايد برفقة أحمد حلمي عبر "إنستجرام"

نشر الفنان شريف فايد صورة تجمعه مع الفنان احمد حلمي، مهنئا له بفوزه باحسن ممثل كوميديا لهذا العام عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتب "فايد" على هذه الصورة قائلا: مبروك يا احمد حصولك على احسن ممثل كوميدي لعام 2019، مبسوط جدا اني قابلتك.







وبادله التعليق الفنان احمد حلمي قائلا: شكرا شريف، الله يبارك فيك.





وعلق احد المتابعين قائلا: مبروك يا فنان، بنحبك جدا.





وعلى صعيد اخر عمل "فايد" كلاعبا لكرة القدم منذ صغره، قبل دخوله إلى المجال الفني، وكان من فريق "وادي دجلة" ومن ثم انضم إلى فريق "بلجيكا".







وقام "فايد" في عام 2013 باعتزال المجال الرياضي، واتجه الى الفن وحقق نجاحات عديدة.