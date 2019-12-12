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"أمطار رعدية على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الخميس 12\12\2019

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الخميس، موضحة أنه "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد و سيناء تكون رعدية أحيانا، ويسود طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة مائل للدفئ على باقي الأنحاء نهاراً بارد ليلاً كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة".

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:
القاهرة 15 21
شبين الكوم 14 24
طنطا 14 21
دمنهور 13 21
الإسكندرية 13 22
بلطيم 15 22
مطروح 14 21
السلوم 14 21
سيوه 11 20
بورسعيد 15 23
دمياط 14 23
الزقازيق 14 22
الإسماعيلية 11 23
السويس 13 23
العريش 10 23
رفح 10 22
رأس سدر 14 23
نخل 06 22
نويبع 18 24
طابا 15 20
كاترين 05 16
الطور 16 24
شرم الشيخ 18 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 17 25
الفيوم 10 22
بنى سويف 10 22
المنيا 09 23
أسيوط 10 23
سوهاج 13 24
قنا 13 25
الأقصر 12 26
أسوان 14 26
أبو سمبل 12 25
الوادى الجديد 11 24
شلاتين 16 27
أبو رماد 16 26
حلايب 19 25
رأس حدربة 19 25
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