أهداف مباراة - باير ليفركوزن 0 × 2 يوفنتوس | دوري أبطال أوربا

جقق فريق يوفنتوس فوز ثمين أمام مضيفه باير ليفركوزن، بنتيجة (2-0)، اليوم الأربعاء في ختام منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 75، وضاعف جونزالو هيجواين تقدم فريقه في الدقيقة 92.





وبهذا الانتصار رفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة ليؤكد جدارته في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 6 نقاط بالمركز الثالث ويفشل في التأهل لدور الـ16 لينتقل للعب بالدوري الأوروبي.







