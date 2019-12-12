بفستان أسود قصير "مفتوح الصدر".. منى ممدوح تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

خضعت الفنانة منى ممدوح، لجلسة تصوير جريئة، والتي ظهرت من خلالها ترتدي فستان أسود قصير عاري من الصدر، َحازت الإطلالة مني، على إعجاب الجمهور.



وكانت نشرت منى ممدوح، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" دون أن تعلق على الصورة.







تعتبر الفنانة منى ممدوح، من الفنانات التي تهتم بمشاركة جمهورها بتفاصيل يومها عبر السوشيال ميديا، كما أنها تعد من الفنانات التي تظهر بإطلالات مثيرة



شاركت الفنانة منى ممدوح في أول عمل فني لها في فيلم " مرجان أحمد مرجان " مع الفنان عادل إمام، ومع الفنان أحمد حلمي في فيلم " ألف مبروك " في عام 2009 م.



شاركت بعدها في السينما المصرية في العديد من الأفلام منها : عبده موتة ، إكس لارج ، الأنسة مامي