رئيس البنك الإفريقي للتنمية عن منتدى أسوان: خطوة لمواجهة التحديات (فيديو)



وكشف رئيس البنك الافريقي للتنمية، إن إفريقيا جاهزة منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن هناك 65% من الأراضي الزراعية موجود فى إفريقيا، وأن هذه المساحة ليست موجودة فى أي دولة.



وأشار إلى أنه تم عقد منتدى في جنوب إفريقيا، وركز على الاستثمار، وتم تجميع 40 مليار دولار في أقل من ساعتين، وهذا يعكس فرص الاستثمار فى القارة الإفريقية.



أشاد أكين ويمي اديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفريقيا، مشيرا إلى أن الرئيس لديه قدرات هائلة للقيادة.وقال "إديسينا"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة""dmc، الأربعاء، إن القارة الإفريقية تعاني من تحديات تستلزم وجود حلول، مشيرا إلى أن منتدى أسوان للتنمية والسلام خطوة لذلك.وأضاف أن الجميع يعلم أنه لا يمكن تحقيق تنمية بدون الأمن والسلام، مؤكدا أنه لابد من الاستثمار في الطاقة البشرية في إفريقيا خاصة أن القارة السمراء مليئة بالشباب.