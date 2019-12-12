الفقي: الجيش التركي لن يصمت كثيرًا على ما يقوم به "أردوغان"

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن العداء التركي لمصر كان بنسبة 7% في 30 يونيو، وأصبح الآن 9% وهو في تصاعد، لأن صمود مصر ونجاحها يزعج الرئيس التركي بصورة كبيرة.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث ي مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن الرئيس التركي شخصية تصادمية وهو سبب تأزم العلاقات مع مصر، لافتًا إلى أن الرئيس التركي لا يمثل كل الشعب التركي، والجيش التركي لن يصمت كثيرًا على ما يقوم به "أردوغان"، رغم ما تعرض له من تنكيل خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح أن عقدة الرئيس التركي من ثورة 30 يونيو كبيرة للغاية، ولم تتناقص، معقبًا: "مش قادر ينسى ثورة 30 يونو كل شوية بيرفع علامة رابعة".

