بالأسماء.. تجديد حبس 35 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي 45 يوماً

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس 35 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وذلك لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.





والمحبوسين هم كل من:

احمد طارق كمال السيد- ابراهيم السيد ابراهيم سلامة-محمود السيد محمد سليم - حسين حسن محمود كلاب- احمد حسن عبد العزيز عطية عبد الغني عبد العزيز أحمد- سامي عبد العزيز محمود -سعيد شعبان هريدي-محمود سليمان عمر سليمان-فيصل عطية على اسماعيل- عودة عواد حماد سالم-احمد عبد النبي محمد عنتر-عادل محمود محمد الدسوقي-عادل عبد الحفيظ وهدان-اسامة السيد محمد احمد-احمد سعيد اسماعيل ابو حماده-خالد الشيمي محمد أبو الدهب-محمود عبد الغني عبد الواحد-أحمد عيسى حسين حسن -وليد مرسي السنوسي -طلعت ناجي محمد السباعي - عمر سيد محمد دسوقي- جمال عبد الناصر حسن محمد -محمود احمد السعيد صالح -هشام ابراهيم محمود سلطان -فوزي عبد الحميد حسن - احمد محمد -احمد ابو عنتر- محمد عبد الرشيد عبد الجواد - عبد الحميد عبد المعطي سالم- أحمد عمر فاروق محمد محمود ايهاب عبدالعزيز باشا -أشرف صالح عفيفي دسوقي -اسامة عمر عراقي طويلة- محمد محمود عبد المطلب -ابراهيم مصطفى ابراهيم ومصطفي - علي جمال علي سليم.





ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لعمليات عدائية والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.