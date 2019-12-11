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الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظر يوفنتوس في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج»

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:59 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
عبد الرحمن السيد
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تمكن فريق يوفنتوس من حسم المباراة التي جمعته ضد باير ليفركوزن بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،مهاجم يوفنتوس، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، قبل أن ينهى الأرجنتيني جونزالو هيجواين ثنائية البيانكونيري في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 16 في صدارة مجموعته، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة برصيد 10 نقاط، ليتأهلان سويًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبات يوفنتوس على موعد ناري خلال دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن من الصعود كمتصدر للمجموعة، ليكون من المتوقع أن يواجه أحد أصحاب الوصافة في المجموعات السبع الأخرى، علمًا بأن قوانين الاتحاد الأوروبي تمنع أي فريقين من نفس البلد في مواجهة بعضهما البعض خلال هذا الدور، وبالتالي فإن المرشحين لمواجهة يوفنتوس هم:-

1- ريال مدريد (وصيف المجموعة الأولى).
2- توتنهام هوتسبير الإنجليزي (وصيف المجموعة الثانية).
3- بوروسيا دورتموند (وصيف المجموعة السادسة).
4- ليون الفرنسي (وصيف المجموعة السابعة).
5- تشيلسي الإنجليزي (وصيف المجموعة الثامنة).

فيما سيتجنب مواجهة كل من أتالانتا الإيطالي ’’وصيف المجموعة الثالثة’’ ، وأتلتيكو مدريد الإسباني ’’وصيف مجموعة يوفنتوس الرابعة’’ بالإضافة إلى نابولي ’’وصيف المجموعة الخامسة’’.
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