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أميرة بهي الدين: منتدى أسوان للسلام والتنمية نتاج لجهد ضخم من الدبلوماسية المصرية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:56 ص
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الكاتبة أميرة بهي الدين
الكاتبة أميرة بهي الدين
كساب أحمد
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قالت الكاتبة أميرة بهي الدين، إن منتدى السلام والتنمية في أسوان كان مبادرة مصرية خالصة، بدأت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في فبراير 2019.

وتابع " بهي الدين"، خلال حوارها مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الدبلوماسية المصرية طوال الـ10 شهور الماضي بجهد ضخم، من أجل أن يعقد هذا المؤتمر بهذا التمثيل الدبلوماسي رفيع المستوى، وبهذه القضايا المطروحة.

وتابعت، أن هناك اجتماع تمهيدي في مايو 2019 بين وزير الخارجية سامح شكري، والسفراء الأفارقة في مصر، من أجل الترويج لهذا المنتدى، لكي يكون منصة حوار أفريقي مع العالم.
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منتدى السلام والتنمية منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان

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