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دوري أبطال أوروبا| ريال مدريد يسحق كلوب بروج.. وباريس سان جيرمان يكتسح جالطة سراي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:57 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف
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انتهت أحداث مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج البلجيكي، والتي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج:
وتغلب فريق ريال مدريد على نظيره كلوب بروج بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "جان برايدال" في بلجيكا في ختام دور المجموعات الأوروبي.

ودفع زين الدين زيدان، بالعديد من اللاعبين البدلاء في تشكيل الملكي أمام بطل بلجيكا، ليمنح فرصة للاعبين الأساسيين للحصول على راحة كافية، وذلك بعدما ضمن تأهله رسميًا لدور الـ16 بالبطولة الأوروبية برفقة فريق باريس سان جيرمان.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، بعدما فشل لاعبو الملكي في الاستفادة من الهجمات التي سنحت لهم خلال هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني نجح رودريجو سيلفا في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد بالدقيقة 53 من تسديدة قوية، ولكن جاء الرد سريعًا من فريق كلوب بروج عن طريق اللاعب هانز فاناكن من تسديدة مقوسة أقصي الزاوية اليمني للحارس.

وخطف فينسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد بالدقيقة 64، واختتم الكرواتي لوكا مودريتش أهداف الملكي بالدقيقة 91 من زمن اللقاء.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وجالطة سراي:
وفي نفس المجموعة اكتسح فريق باريس سان جيرمان ضيفه فريق جالطة سراي التركي بنتيجة 5-0 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا.

انتهي الشوط الأول للمباراة بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين دون رد سجلهما، ماورو إيكاردي، وبابلو سارابيا بالدقيقتين 32، 35 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثالث للفريق الباريسي بالدقيقة 47، بينما أضاف كيليان مبابي الهدف الرابع في الدقيقة 63، واختتم كافاني خماسية باريس بهدف من ركلة جزاء بالدقيقة 84 من زمن اللقاء.

ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة السادسة:
1- باريس سان جيرمان (16 نقطة) تأهل رسميًا
2- ريال مدريد (11 نقطة) تأهل رسميًا
3- كلوب بروج (3 نقاط) انتقل للدوري الأوروبي
4- جالطة سراي (1 نقطة) ودع البطولة
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كلوب بروج ريال مدريد دوري ابطال اوروبا جالطة سراي باريس سان جيرمان

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