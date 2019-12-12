بالأسماء.. إخلاء سبيل 19 متهماً بـ"رابطة أسر المختفين قسرياً"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 19 متهمًا على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"





وتم إخلاء سبيل كل من:

1- محمد مسعد الشحات محمود

2- طارق إبراهيم السيد السبع

3- محمد أحمد صبرة سليمان

4- محمد عبد الحكم محمد بدري

5- عبد الرؤوف عبد الغفار عبد اللطيف سلام

6- عبد الله كمال محمد محمد أبو صبيحة

7- على سعد عبد الرحمن محمد

8- محمد طه على حماد

9- إبراهيم أبو العزم محمد داود

10- عبد الرؤوف محمد أحمد محمد

11- مصطفى على حسن على

12- محمد عبد الموجود أحمد عطا الله

13- سعيد محمد مصطفى سالم

14- محمود عبد الفتاح سيد أحمد

15- محمد السيد المندوه عبد العظيم

16- محمد حسانين عبد المعطى جبل

17- عبد الله كمال محمد محمد أبو صبيحة

18- صلاح حسن حمودة محمد

19- لقمان علي علي الجراحي





الجدير بالذكر أن القضية مقيدة برقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا وضمت المحامي إبراهيم عبدالمنعم متولي مؤسس ما يُسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريا"





القائمة في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، تضم 37 من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية هم: "حمدي السيد عبد الحميد الدريني، ومحمد السيد عبد الجواد، بالإضافة للقيادي الإخواني خالد البلتاجي، وإبراهيم المتولي، مسئول الرابطة، وعبدالرحمن الطحاوي، ومصطفي محمد عبد الهادي، وأيمن محمد عبد المنعم محمد، وعبد الله إبراهيم محمد، وأسامة صلاح عطيه، وعبد الرحمن صلاح عطيه، ومصطفي علي علي سيد، وعمر هشام حسين إبراهيم، وسيف الدين كمال، ومجدي عبد الحليم مصطفي، وعلي زايد أحمد زايد، ومسلم صبيح سالم حسين، وأحمد عيد محمد محمد، والمعتصم جمال عبد الظاهر، ومحمود حسين جابر على".





كما تضم قائمة المتهمين: "أشرف محمد حسن، وحازم السعيد على، وبكر محمد عبد السميع عباس، وياسر رجب إبراهيم عيد، ومحمود أبو المجد سعيد محمود، والسيد عبد الهادي علام، وحسن عبد العاطي حسين، ومحمد حسانين محمد أبو الحسن، ومحمد عبد الرحمن محمد، وإبراهيم محمد محمد عبد الله، ومحمد صالح عبد السيد عبد الله، ومصطفي محمد مصطفي إبراهيم، ومحمد بدوي عبد الكريم، ويحي محمود حامد، وعبد العزيز محمود السيد، ومصطفي كامل عبد العزيز، وحلمي محمد سالم عبد الحليم، وعبد الناصر حسن مصطفي".





ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع جهات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.





التحقيقات كشفت أن إبراهيم المتولي، المنسق والمتحدث الرسمي لـ "رابطة المختفين قسريا"، أعدَ ملفاَ ضخماَ يتضمن معلومات مغلوطة وشائعات، كان من المقرر أن يقوم بتسليمه إلى مدير منظمة الأمم المتحدة وشخصيات مسئولة داخل المنظمة لأسماء أشخاص للترويج بقضيتهم وأسمائهم عن طريق شائعات الاختفاء القسري لمصر بهدف التمهيد لإدانة الدولة المصرية وانتزاع قرار ضدها من مجلس الأمن، وذلك قبيل القبض عليه في مطار القاهرة خلال إنهاء إجراءات سفره إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.





وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الوراد أسمائهم ساهموا بشكل كبير في إعداد ذلك الملف لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية "الاختفاء القسري"، حيث كان من ضمن الملفات المغلوطة التي تم إعدادها من قبل الرابطة وكانت تتضمن شائعات وأكاذيب عن قضية الباحث الايطالي جوليو ريجيني باعتباره من أبرز الأسماء التي كانت مطروحة في قضية الاختفاء القسري في مصر".





وأشارت، إلى أن الرابطة المشُار إليها ساهمت بشكل كبير في نشر الشائعات المرتبطة بأزمة قضية الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" بحجة أنه من أبرز العناصر التي تعرضت للإخفاء القسري في مصر، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب على أحد الطرق السريعة خارج القاهرة، عشية الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2011.





وقالت إن المتهم إبراهيم المتولي كان بحوزته الدعوة التي تلقاها من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التي كان من المفترض أن ينتقل بها إلى جنيف لتسليم ملف شائعة "الاختفاء القسري"، التي شارك فيها كوادر جماعة الإخوان الإرهابية ومنحها غطاء حقوقيا عبر المنظمات الأهلية لإشاعة الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات حول اختفاء المئات قسريا على يد الأجهزة الأمنية، للإضرار بالمركز السياسي للبلاد.