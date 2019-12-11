الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظر ريال مدريد في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج»

حسم نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء 11 ديسمبر رسميا تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





فوز ريال مدريد على كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

واستطاع نادي ريال مدريد الفوز على نظيره نادي كلوب بروج البلجيكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بينما يقف رصيد نادي كلوب بروج عند 3 نقط في المركز الثاالث.





قرعة قوية تنتظر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وينتظر نادي ريال مدريد قرعة نارية في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا يتواجد بها العديد من الأندية الكبيرة.





ويقدم موقع "الفجر الرياضي" قائمة الأندية التي من المتوقع أن يواجهها نادي ريال مدريد في دور الستة عشر من دوري الأبطال كالآتي:





من المتوقع ان يواجه نادي ريال مدريد واحد من نادي ليفربول او نادي مانشستر سيتي او نادي بايرن ميونخ او نادي يوفنتوس او نادي لايبزرج.





ترتيب مجموعة نادي ريال مدريد بعد نهاية دور المجموعات

1- باريس سان جيرمان 16 نقطة

2- ريال مدريد 11 نقطة

3- كلوب بروج 3 نقاط

4- جلطة سراي نقطتين