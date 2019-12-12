"العدل" تكشف خبر سار للمواطنين (فيديو)

أعلن المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، عن افتتاح عدد كبير من مقار الشهر العقاري خلال الفترة المقبلة، مشيًرا إلى أن تطوير مكتب الشهر العقاري يتم من خلال دورة العمل به.



وأضاف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الأربعاء، أنه يوجد 54 مكتب "للشباك الواحد" يقدم خدمات الشهر العقاري في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم تطوير برنامج التوثيق مع وزارة الاتصالات لتقديم خدمة أفضل وفي وقت قصير للمواطن.



وأشار إلى أن الغرض من خدمة الشباك الواحد توفير الوقت والقضاء على ظاهرة السماسرة، متابعًا: " من حق المواطن استخراج توكيل من أى مكتب شهر عقاري".

