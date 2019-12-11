مدة غياب كومان بعد إصابته برباط صليبي .. هل سيعلن اعتزاله؟

إصيب لاعب بايرن ميونخ كينجسلي كومان بقطع في الرباط الصليبي، أثناء استلامه أحدى العرضيات دون أي تدخل من لاعبي الخصم، ليغيب لباقي الموسم.



إصابة كومان كانت في مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري ابطال اوروبا، على ملعب"آليانز آرينا"، وفي النصف الأول من الشوط الأول تعرض كومان لإصابة كبيرة عرضته للغياب لأخر الموسم.



وضمن الفريقان التأهل لملاحقة الفرق في دور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا، منتظرين قرعة دور ثمن النهائي المقامة في سويسرا.



وتشير التقارير المبدئية إلى حجم إصابة كومان "قطع كامل بالرباط الصليبي الامامي + قطع كامل بالغضروف الداخلي + ووتر العضلة" .



وهذة هي الإصابة الثالثة للاعب الفرنسي الدولي في نفس الركبة، وسيكون الصليبي الثاني في أقل من سنتين، وهذة الإصابة تزيد من فرص إعتزاله لكرة القدم.



ومن المتوقع غياب لاعب بايرن ميونخ الجناح الفرنسي كومان، عن الملاعب من مدة 3 إلى 6 شهور إلى أن يتعافى نهائيًا.



ويذكر أنه في تصريح سابق علق الفرنسي كومان على إصابته وقال أنه سيعتزل في حال تجدد الإصابة من جديد.



وسجل كومان هدف التقدم لفريقه بايرن ميونخ، في الدقيقة الـ13 من زمن الشوط الأول من المباراة، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة جزاء توتنهاء لتسكن شباكهم، ويعلن عن عودته، وسرعان ما جاء الرد من توتنهام في الدقيقة الـ 20، عن طريق ريان سيسينيون، بعد تمريرات من لاعبي توتنهام، لكن سرعان ما أنقلب الأمر وإصيب في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول من المباراة.

