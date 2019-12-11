Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء: رد على كهربا.. أزمة قبل مواجهة بيراميدز.. انتقال نجم الزمالك للدوري الاسكتلندي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:39 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
Advertisements
شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 11 ديسمبر العديد من الأحداث والأنباء التي دارت داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها الرد على كهربا وأزمة قبل مواجهة بيراميدز وانتقال نجم الزمالك للدوري الاسكتلندي.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم
اشارت بعض التقارير الصحفية أن النجم الإنجليزي الإنجليزي السابق ستيفين جيرارد مدرب نادي رينجرز الاسكتلندي يطلب التعاقد مع مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر مصطفى محمد في فرة الإنتقالات الشتوية.

وافادت شبكة HITC الإنجليزية، أن جيرارد يرى في مصطفى محمد مستقبل للخط الهجومي للفريق، في ظل ضغر سنه وتمتعه بموهبة عالية وقدرات جسمانية رائعة.

حسام حسن يصدم الزمالك
وجه حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة صدمة قوية للزمالك برفض فكرة عودة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق المعار من الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء رفض حسام حسن عودة أحمد فتوح للزمالك في الميركاتو الشتوي وقطع إعارته نظرا لحاجة الفريق السكندري لجهود اللاعب هذا الموسم.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم
اول رد من الزمالك عقب تعاقد الأهلي مع كهربا
نجح مسئولو النادي الأهلي في إبرام صفقة نارية خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، لا سيما وأن الأهلي لديه ارتباطات هامة سواء في الدوري أو كأس مصر أو دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن نادي الزمالك غير مشغول تمامًا بصفقة إنتقال "كهربا" للنادي الأهلي، خاصة وأن اللاعب رحل عن صفوف الفريق في الصيف الماضي وانتقل لصفوف النادي البرتغالي قبل إنضمامه للقلعة الحمراء مؤخرًا، ويعتبر مسئولي القلعة النادي الأبيض أنهم ليسوا طرفًا في هذه الصفقة.

بدء التصوير في برومو قناة الزمالك
بدأ نادي الزمالك في تصوير البرومو الخاص بقناة النادي الرسمية التي من المفتروض أن تنطلق خلال أيام قليلة من الآن.

وشارك اليوم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي في تصوير البرومو الرسمي للقناة تمهيدا لإنطلاقها.

أزمة في الزمالك بسبب النقاز
يتطلع مسؤولو مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، إلى عقد العديد من الصفقات المقرر جللها، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعويض غياب عدد من العناصر الأساسية للفريق لأسباب مختلفة.

ووضع مسؤولي الأبيض حمدي النقاز في موقف محرج بعد قراره بفسخ تعاقده مع الفريق من طرف واحد وبات الفريق فى حاجة إلى البحث عن ظهير أيمن جديد، بالإضافة إلى مهاجم أفريقي بعد اقتراب رحيل خالد بوطيب عن صفوف الفريق، كما يحتاج الفريق إلى تدعيم فى وسط الملعب المدافع بعد تعرض محمود عبدالعزيز نجم الفريق إلى عملية جراحية فى الرباط الصليبى مما سيطرة لغياب فترة طويلة.

وفي هذا السياق طب المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون من مجلس الإدارة الرجوع إليه أولًا قبل الدخول فى التفاوض مع أي لاعب.

أخبار نادي الزمالك اليوم
قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز
محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء- محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام - محمد عبد الشافي -إسلام جابر في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم في خط الوسط.

مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.

قائمة بيراميدز لمواجهة نادي الزمالك
حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وولفريد كانون وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني

خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز غدا الخميس 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم مباراة الزمالك وبيراميدز الزمالك اليوم الزمالك الدوري المصري اخبار نادي الزمالك

أخبار تهمك

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من ميسي عن ريمونتادا ليفربول بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

نتيجو مباراة الأهلي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ ساعتين و 31 دقيقة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظر ليفربول في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج»

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

بيراميدز يحدد شرطا وحيدا لانتقال "أفشة" للزمالك

عاجل.. الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق للدوري السعودي

"فيفا" ينصف الزمالك على "أشيمبونج"

اخبار الزمالك اليوم الاثنين ٢٨ أكتوبر.. حقيقة إقالة ميتشو وتحديد موعد وصول الصفقة الإفريقية المميزة

أخبار الزمالك اليوم 31 أكتوبر: خطف صفقة الأهلي المميزة.. وحقيقة رحيل نجم الفريق.. وعودة كهربا

أخبار الزمالك اليوم السبت ٩ نوفمبر..شيكابالا يشارك في التدريبات واوناجم يغيب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status