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أسعار الدولار اليوم الخميس 12/12/2019.. والعملة الأمريكية تستقر بعد الحراك الأخير

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد الحراك الصاعد الأخير مع استعداد العملة الأمريكية الاستيقاظ من حالة البيات الشتوي التى من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الشهر الجارى مع اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، لتشهد العملة الأمريكية حالة من الاستقرار النسبي بالرغم من حالة التراجع العالمية أمام سلة العملات الرئيسية،  وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


أداء الدولار خلال 2019

سلسلة من الخسائر الفادحة أصابت أسعار الدولار خلال العام الجاري وصلت لنحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر  بنحو 2.5 % ، وهو ما  يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


أسعار الدولار في 2020:

تشير أخر التوقعات لسعر الدولار من ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

صعد سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل   16.085 جنيه للبيع  والشراء 16.20 جنيه ، وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي نحو 16.10 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع،  وسجل في بنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع،  وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك الاهلى  والبنك العربي الافريقي  وبنك عودة  والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.07 جنيه للشراء  و16.17 جنيه للبيع،  وفي بنوك  المصري الخليجي  والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد  16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0852

16.2032

اسعار الدولار في بنك مصر

16.07

16.17

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.07

16.17

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.07

16.17

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.08

16.18

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.08

16.18

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.11

16.20

اسعار الدولار في بنك عودة

16.09

16.19



أسعار الدولار عالميًا:
تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1111 دولار.

وهبطت أسعار الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 108.64 ين.

وهبط الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة  ليسجل 1.3186 دولار.

واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9846 فرنك.

وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 97.256.
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