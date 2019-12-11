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الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظر ليفربول في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج»

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:38 م
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ليفربول
ليفربول
علاء خليف
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حسم فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، تأهله رسميًا للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على فريق سالزبورج النمساوي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء بالنمسا، في ختام مرحلة المجموعات بالبطولة.

وتأهل ليفربول لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا كـ"أول" للمجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بينما صعد نابولي كـ"ثان" بالمجموعة برصيد 12 نقطة، واحتل سالزبورج المركز الثالث بـ 7 نقاط وانتقل لبطولة الدوري الأوروبي، بينما ودع جينك البلجيكي البطولة بعدما تذيل الترتيب بـرصيد نقطة وحيدة.

من يواجه ليفربول في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا؟
تُجري قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن طريق تقسيم الأندية الـ16 لمجموعتين (أوائل المجموعات – أصحاب الوصافة)، على أن يلتقي كل فريق من الأندية أصحاب الصدارة مع أحد الأندية التي حصدت المركز الثاني بالمجموعات.

** الأندية المتأهلة لدور الـ16 وفقًا للتقسيم المذكور:
- أوائل المجموعات: (باريس سان جيرمان – بايرن ميونيخ – مانشستر سيتي – يوفنتوس – ليفربول – برشلونة – لايبزيج – فالنسيا)
- أصحاب الوصافة: (ريال مدريد – توتنهام – أتالانتا الإيطالي – أتليتكو مدريد - نابولي الإيطالي – بوروسيا دورتموند – ليون الفرنسي – تشيلسي).

وبناءًا على ذلك يواجه فريق ليفربول (متصدر) المجموعة الخامسة أحد الأندية أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الـ7 الأخرى بالبطولة، ولا يمكنه مواجهة "وصيف" مجموعته فريق (نابولي الإيطالي) وذلك لأن لوائح الإتحاد الأوروبي تنص على تجنيب الفرق المتأهلة من مواجهة "رفيق المجموعة" بالدور التالي.

كما أن لوائح الـ"يويفا" تعتمد على مبدأ الفصل الجغرافي، حيث لا تسمح بمواجهة فريقين ينتميان لدولة واحدة في دور الـ16 بالبطولة، وبذلك لن يواجه فريق ليفربول فريقي توتنهام "وصيف" المجموعة الثانية، وتشيلسي "وصيف" المجموعة الثامنة في الدور ثمن النهائي للبطولة حيث ينتمي الثلاثي لدولة إنجلترا.

المنافسين المحتملين لـ"ليفربول" في ثمن نهائي دوري الأبطال
وسيواجه فريق ليفربول في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا أحد الأندية التالية:-
1- ريال مدريد الإسباني (وصيف المجموعة الأولي)
2- أتالانتا الإيطالي (وصيف المجموعة الثالثة)
3- أتليتكو مدريد (وصيف المجموعة الرابعة)
4- بوروسيا دورتموند الألماني (وصيف المجموعة السادسة)
5- ليون الفرنسي (وصيف المجموعة السابعة)
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