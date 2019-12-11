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عقوبات أمريكية وشيكة على الأسد وروسيا وإيران

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:24 م
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ترجمة - منة الشريف
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بعد أكثر من ثلاث سنوات من طرحه لأول مرة، أصبح التشريع التاريخي الذي ينص على فرض عقوبات أمريكية على نظام الأسد وروسيا وإيران على جرائم الحرب الماضية والمستمرة في سوريا على وشك إقراره أخيرًا في الكونغرس.

ومن المتوقع أن يصبح "مشروع قيصر" قانونًا، ليس فقط لبعض العدالة والمساءلة لضحايا الرئيس السوري بشار الأسد - بل يمكن أن يمنح الولايات المتحدة أيضًا نفوذًا في البحث عن حل سياسي للحرب السورية.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2020 بعد أن يقره الكونغرس في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بموجب اتفاق بين الحزبين ومجلسين، أضافه الكونجرس إلى قانون قيصرالسوري للحماية المدنية لعام 2019، الذي يجيز فرض عقوبات على كبار مسؤولي الحكومة السورية والقادة العسكريين وأي شخص آخر مسؤول عن أكثر من ثماني سنوات من الفظائع الجماعية التي ارتكبها الأسد وجرائم الحرب ضد المدنيين الأبرياء جرائم ضد الإنسانية.

وسيقوم مشروع القانون أيضًا بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل العديد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد السوري الذي تقوده الدولة وأي حكومة أو كيان خاص يساعد الجيش السوري أو يساهم في إعادة إعمار سوريا - حتى يكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا الأسد.

وهذا يعني أن الجيش الروسي، مرتزقة التعاقد معه في سوريا وشركات الطاقة التابعة له والذين يبحثون عن أعمال نفطية سورية، يمكن أن يعاقبوا إذا ساعدوا نظام دمشق بأي شكل من الأشكال - وينطبق نفس الشيء على القوات شبه العسكرية الإيرانية التي تساعد الأسد.

وسمي هذا التشريع باسم "قيصر"، وهو الاسم المستعار للمصور العسكري السوري الذي انشق عام 2013 وأصدر إلى العالم أكثر من 55000 صورة لتعذيب وقتل الآلاف من المدنيين في سجون الأسد سيئة السمعة، التي تم التحقق منها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وعرضها في جميع أنحاء العالم، لا تمثل سوى جزء صغير من ما وصفه سفير جرائم الحرب في وزارة الخارجية الأمريكية ستيفن راب بأنه أسوأ "آلة للموت الوحشي" منذ النازيين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إليوت إنجل، "لقد انتظر الشعب السوري فترة طويلة للغاية لتخفيف وحشية الأسد، هذا التشريع الذي نحاول تجاوزه لسنوات يمكن أن يوفر قدرًا من هذا الارتياح".

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الكلمات المفتاحية

سوريا روسيا جرائم الحرب السورية الولايات المتحدة العقوبات الاسد

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