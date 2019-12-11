Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى الفقي: كل ما تقوم به تركيا في المنطقة ورائه أصابع "الإخوان"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:05 م
Advertisements
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الهدف من السيطرة على مناطق معينة في سوريا والعراق وليبيا، هو هدفه سيطرة تركيا باعتبارها دولة إسلامية على المنطقة، وتطويق مصر، لافتَا إلى أن كل ما تقوم به تركيا في المنطقة ورائه أصابع "الاخوان".

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن تطويع الإسلام لتحقيق أهدف سياسية، ومحاولة تطويق دولة الأزهر أمر مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أن قوة الإخوان في الخارج أكبر بكثير مما كان متوقعا.

وأضاف أن أهم ضربة لتركيا الآن تكمن في بناء مصر الحديثة، لافتَا إلى أن مصر لديها جيش قوي والجميع يضعه في الاعتبار، ولكن هناك ضرورة لرفع مستوى المعيشية في مصر، وبناء قوة اقتصادية كبيرة لخدمة الجيش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصطفى الفقي توك شو تركيا الإخوان أخبار مصر

أخبار تهمك

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مثير من ميسي عن ريمونتادا ليفربول بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

نتيجو مباراة الأهلي اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 12 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

يلا شوت YALLA Zamlekمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الزمالكLIVE HD

الآن

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي: لم يستطيع أحد حتى الآن تقييم طريقة تحول الإخوان من جماعة دعوية لدموية

مصطفى الفقي: القمة العربية المقبلة ستمر كغيرها من القمم

مصطفى الفقي: تحديد مدة الرئاسة بـ4 سنوات مسألة مضحكة في دولة مثل مصر

مصطفى الفقي: صفقة القرن عبارة عن "طاقية إخفاء" لم يراها أحد

مصطفى الفقي: "البشير" كان أكثر حكام السودان عداءًا لمصر

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة نارية: "البشير" كان وراء محاولة اغتيال "مبارك" بأديس أبابا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

يلا شوت YALLA Zamlekمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الزمالكLIVE HD

06:18 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status