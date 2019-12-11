مصطفى الفقي: كل ما تقوم به تركيا في المنطقة ورائه أصابع "الإخوان"



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن تطويع الإسلام لتحقيق أهدف سياسية، ومحاولة تطويق دولة الأزهر أمر مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أن قوة الإخوان في الخارج أكبر بكثير مما كان متوقعا.



وأضاف أن أهم ضربة لتركيا الآن تكمن في بناء مصر الحديثة، لافتَا إلى أن مصر لديها جيش قوي والجميع يضعه في الاعتبار، ولكن هناك ضرورة لرفع مستوى المعيشية في مصر، وبناء قوة اقتصادية كبيرة لخدمة الجيش.



قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الهدف من السيطرة على مناطق معينة في سوريا والعراق وليبيا، هو هدفه سيطرة تركيا باعتبارها دولة إسلامية على المنطقة، وتطويق مصر، لافتَا إلى أن كل ما تقوم به تركيا في المنطقة ورائه أصابع "الاخوان".