الطالع الفلكي الخَمِيس 12/12/2019..فَرِيق مُتَعَاون!

*القمر بدرٌ مُكتَمِلْ فى السّابعة و 12 دقيقة صباحاً ، القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الواحدة و23 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجرغدٍ الجُمعه، بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الثّانية و 53 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الإكليل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 3 كهيك قبطى ، 12 كانُون أوّل رُومى، 15 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:-عملت كده أنا وهُوّا عشان نشتغل مع بعض فِحِتّة واحدة. (الضيف أحمد من فيلم آخر شقاوة-1964)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

















*(القمربدرٌ مُكتمل فى بُرج الجَوْزَاء-غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمر هذا الشهر فى الجَوْزَاء فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى القوس ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر،اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ،حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام السّابعة و 12 دقيقة صباحاً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج الجوزاء ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد ، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، البدر فى الجَوْزَاء برج الإتصالات والإعلام والإعلان ، قوّة الذاكرة للتحصيل العلمى و القدرات الكلاميّة وتقديم الأفكارالمُتعدّدة فى وقتٍ واحد، لذلك يحكم الجهاز العصبى بجسد الإنسان المسئول عن (توصيل) أكثر من إحساس لأكثر من إصبع فى وقتٍ واحد للمُخّ، المفاوضات التجاريّة التى تحتاج للمهارات الكلاميّة ولو كانت جولة تسوّق ، التواصل مع عروس المستقبل والإتفاق مع أهلها على تفاصيل الزواج بمهارة وحُسن بيان، ذاكرة حادّة للإحتفاظ بأكبرقدر من المعلومات لأكثر من مادّة من المنهج المُقرّر لعدّة مواد دراسيّة فى وقتٍ واحد، التسويق الإعلانى لمُنتج تجارى جديد يغزوالأسواق ، طرح غرض تطمح لبيعه على صفحات الإنترنت، بناء علاقات إجتماعيّة جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة وعلى رأسها صِلَة الرّحِمْ ، وتلك الأعمال التى تستلزم فريق عمل متعاون لإنجاز أكثر من عمل فى أقصر وقت وبأقل جهد وأكبر كفاءة ، كلها أنشطة مُعضّدَة بمشيئة الله تَعَالى.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الثّور -هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج الثّور وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج العقرب ، ماذا يعنى هذا؟





القمر حَلّ فى المنزلة القمريّة الهنديّة المُسمّاة مريجاشيرا/النجمة الباحثة وترمز للبحث المُستمرّ للأيْل-الغزال عن الثروة-العُشب ويحكم هذه المنزلة المرّيخ ، نشاط مُفرط عليك أن توظّفه فى تأدية واجباتك الزوجيّة أو الإنغماس فى مكان عملك لفترة طويلة حتى تستفذ قواك الزائدة فى العمل فتحصد الدارهم الثمينة اللازمة لأسرتك ، والإبتعاد عن التلاسن مع سائق سيّارة أرعن أو مُراهق عابث فمع قوّة البدر فضخ الدّم لرأسك أسرع مِمّا تتوقّع لتكون ردّة فعلك خشنة ، إستعمالك للكلمة الطيّبة تحوّل الخصم لحبيب لينتهى الخلاف سريعاً وتكسب علاقة تعارف جديدة تُضيف الخير لك بمشيئة الله تَعَالى.





*فى ثقافة قبائل الجِنْكَانْ السّكان الأصليين لأميركا الشّماليّة الهنود الحُمر فالبدر المُكتمل لشهر ديسمبر يُسمى قمر الليالى الطويلة البارد حيث يكون الوقت الذى يمكثه البدر فى تلك الليلة المُقمرة هو أطول وقت على مَرّ السنة بأكملها كما أنّه أكثر البدور برودة (بدر يناير يُسمى البدر المُكلل بالثلوج) وهذا مُناسب فى ثقافتهم لحفلات السّمَرْ حول النيران لتقوية الروابط العائليّة والقَبَليّة بين القبائل بعضها ببعض فبرودة الجوّ تخفّض من حالة الهياج التى قد يشعر بها الإنسان بسبب ضخّ الدم المُرتفع بسبب إكتمال القمر.





*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

مجموعة من إسكتشات ثلاثى أضواء المسرح تذكيراً بفنان الزمن الجميل الضيف أحمد والذى يُختلف فى ذكرى ميلاده بين 12 ديسمبر و 12 فبراير.





1- ثلاثى أضواء المسرح - كوتوموتو

2- اسكتش بص شوف ايه يا وعدى ثلاثى اضواء المسرح

3- ثلاثي اضواء المسرح | اغنية كيوبيد للبيع

4- ثلاثي أضواء المسرح: اسكتش "أبناؤنا في الخارج

5- ثلاثي اضواء المسرح | اغنية جمبري مشوي

6- اضحك مع ثلاثي أضواء المسرح في اسكتش المجانيين

7- فينك يا زمان - ثلاثى أضواء المسرح

8- ثلاثي أضواء المسرح: اسكتش كوتوموتو يا حلوة يا بطة

9- استعراض الكاوبوى .... ثلاثى أضواء المسرح

10- سعاد حسني في استعراض : هابي بيرث داي تو يو من فيلم شباب مجنون جداً





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الفحص والتدقيق مطلوبيْن عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.





برج الثور: فرصة لتنقية الأجواء خاصةً مع والديْك ، الجبهة العاطفية مُطمئنة وفى تقدم مُستمر مُتزوجاً كنت أم عازباً بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: مُتفرّغ لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وَصِلَة الرّحِمْ،لاتنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب،ولو هاتفياً.





برج السّرطان: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج الأسد: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج العذراء : رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج الميزان: أحد الأخطاء التى قمت بارتكابها فى حق أحدهم فى الماضى قد تُتاح لك الفرصة لإصلاحها اليوم، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج العقرب: العين تعشق كل جميل، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج القوس: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.





برج الدّلو: فرحة غامرة بوصول وارد لمسافر أو زيارة غائب ظل لفترة طويلة بعيداً عنك ، يوم مناسب للإحتفال بتجمّع عائلى دافئ بمشيئة الله تَعَالى.



