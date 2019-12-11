Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصريح مثير من ميسي عن ريمونتادا ليفربول بدوري الأبطال

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:36 م
Advertisements
ميسي
ميسي
حسام مجدي
Advertisements
 
أطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة تصريح مفاجئ عن ريمونتادا نادي ليفربول ونادي روما المعروفة في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تسببت في خروج الفريق. 
 
تصريح ميسي عن ريمونتادا ليفربول وروما 
 
وقال ميسي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "بصراحة دوري الأبطال في أذهاننا دائما، لكنني أعتقد أننا يجب أن نبدأ من نقطة الصفر". 
 
وتابع: "إنها سنة جديدة، منافسة جديدة، وما علينا فعله هو التعلم من الماضي ومن الأخطاء، والتفكير في الحاضر". 
 
يذكر أن نادي برشلونة كان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في أخر موسمين منها على يد نادي ليفربول ونادي روما الإيطالي في ريمونتادا يتحدث عنها العالم كله حتى الآن. 
 
برشلونة يتأهل لدور الستة عشر من دوري الأبطال 
 
يذكر أن نادي برشلونة كان قد حسم تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم عقب الفوز على نادي إنتر ميلان الإيطالي أمس بهدفين مقابل هدف في أخر جولات دور الستة عشر من البطولة. 
 
مشاركات ميسي مع برشلونة هذا الموسم  
 
وقد شارك ليونيل ميسي في 15 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 14 هدف وصنع 5 أهداف آخرين مع النادي.

Advertisements

أخبار تهمك

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ ساعة

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجو مباراة الأهلي اليوم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

يلا شوت YALLA Zamlekمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الزمالكLIVE HD

الآن

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

يلا شوت YALLA Zamlekمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الزمالكLIVE HD

06:18 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status