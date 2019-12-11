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تصريح مثير من ميسي عن ريمونتادا ليفربول بدوري الأبطال
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:36 م
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حسام مجدي
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أطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة تصريح مفاجئ عن ريمونتادا نادي ليفربول ونادي روما المعروفة في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تسببت في خروج الفريق.
تصريح ميسي عن ريمونتادا ليفربول وروما
وقال ميسي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "بصراحة دوري الأبطال في أذهاننا دائما، لكنني أعتقد أننا يجب أن نبدأ من نقطة الصفر".
وتابع: "إنها سنة جديدة، منافسة جديدة، وما علينا فعله هو التعلم من الماضي ومن الأخطاء، والتفكير في الحاضر".
يذكر أن نادي برشلونة كان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في أخر موسمين منها على يد نادي ليفربول ونادي روما الإيطالي في ريمونتادا يتحدث عنها العالم كله حتى الآن.
برشلونة يتأهل لدور الستة عشر من دوري الأبطال
يذكر أن نادي برشلونة كان قد حسم تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم عقب الفوز على نادي إنتر ميلان الإيطالي أمس بهدفين مقابل هدف في أخر جولات دور الستة عشر من البطولة.
مشاركات ميسي مع برشلونة هذا الموسم
وقد شارك ليونيل ميسي في 15 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 14 هدف وصنع 5 أهداف آخرين مع النادي.
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