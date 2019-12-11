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"كالين": العقوبات الأمريكية لن تؤثر على استخدامنا لصواريخ إس-400 الروسية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:21 م
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ابراهيم كالين
ابراهيم كالين
وكالات
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قال المتحدث بإسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الأربعاء، إن تشريعا أمريكيا لفرض عقوبات على بلاده لن يؤثر على استخدام أنقرة لمنظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي حتى إذا أقره الكونجرس.

وأيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء تشريعا لمعاقبة تركيا بعد هجومها في شمال سوريا وشرائها صواريخ إس-400، وذلك في أحدث تحرك من جانب المشرعين لدفع الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ نهج أكثر صرامة ضد أنقرة. 

ويذكر أن فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على أكبر شركة طيران في إيران وعلى قطاع الشحن الإيراني بتهمة نقل مساعدات فتاكة من إيران لليمن ونشر أسلحة للدمار الشامل. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين إن واشنطن استهدفت ثلاثة وكلاء مبيعات عامة لشركة ماهان إير بسبب الدور الذي تلعبه شركة الطيران في نشر أسلحة الدمار الشامل. 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم أيضا إضافة شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء بسبب تورطها في تهريب مساعدات فتاكة من إيران لليمن نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له. 

وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام فقط من تبادل للأسرى مطلع الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران في تعاون نادر منذ تصاعد التوتر بينهما عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.


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