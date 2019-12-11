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مصطفى الفقي يكشف سبب رفض الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:35 م
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد وضع المنطقة في عباءة الدولة التركية، مثلما حدث في عهد الدولة العثمانية، لافتَا إلى أن محاولة استحواذ "أردوغان" على ليبيا يعزز وجوده في البحر المتوسط، ومحاصرة مصر والسيطرة على ثروة النفط في الشرق المتوسط.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن المقارنة بين مصرو تركيا فيه نوع من الظلم لمصر، خاصة أن أنقرة عضو في الناتو الذي قام بإنشاء الكثير من الطرق والبنية التحتية في تركيا، لافتَا إلى أن أمريكا سمحت لتركيا ما لم تسمح به لأي دول أخرى.

وأشار إلى أن رفض الاتحاد الأورربي انضمام تركيا إليه يرجع إلى التاريخ الكئيب للدولة العثمانية، لافتَا إلى أن لطمة 30 يونيو لم تكن سهلة على "أردوغان" لأنها أنقذت المنطقة بالكامل من مطامع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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الكلمات المفتاحية

رجب طيب أردوغان توك شو الاتحاد الأوروبي أخبار مصر

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