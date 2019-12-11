Advertisements
Advertisements
Advertisements

إسلام خليل يكشف مفاجأة عن آخر أعمال شعبان عبد الرحيم

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:07 م
Advertisements
شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
أمنية فوزي
Advertisements
قال الشاعر إسلام خليل، إنه كان متواجدًا في السعودية لآداء العمرة، وعلم بخبر وفاة شعبان عبد الرحيم قبل علم أولاده؛ لأنه تلقي الكثير من الاتصالات، متابعًا: "محتفظ برسائل شعبان عبد الرحيم ليا؛ لأنها كانت كلها حب فيا".

وأضاف "خليل"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن معرفته بشعبان عبد الرحيم بدأت منذ عام 1991، مشيرًا إلى أنه سجل آخر أغاني مع شعبان عبد الرحيم قبل وفاته بأسبوع؛ لافتًا إلى أنهم قاموا بعمل 3 أغاني ضد الخونة الذين يستهدفون مصر، وبعدها قام بتسجيل أغنية لإعلان.

وتابع: "عملنا أغنية لأردوغن، ووائل غنيم، ومحمد علي، والمعادين لمصر"، لافتًا إلى أن شعبان عبد الرحيم كان حريصًا على التواصل مع الموضوعات التي تحدث في المجتمع، مستكملًا: "كان مربيني، وكنت بالنسبة له مثل أولاده، كان أب بالنسبة لي".

واستطرد: "يوم شعبان عبد الرحيم ما مات قولت أبويا مات تاني، لأني عرفت شعبان عبد الرحيم بعد وفاة والدي بشهر".
Advertisements

أخبار تهمك

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ أقل من ساعتين

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

يلا شوت YALLA Zamlekمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الزمالكLIVE HD

الآن

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

نتيجو مباراة الأهلي اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مثير من ميسي عن ريمونتادا ليفربول بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 5 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

يلا شوت YALLA Zamlekمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الزمالكLIVE HD

06:18 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status