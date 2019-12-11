إسلام خليل يكشف مفاجأة عن آخر أعمال شعبان عبد الرحيم

قال الشاعر إسلام خليل، إنه كان متواجدًا في السعودية لآداء العمرة، وعلم بخبر وفاة شعبان عبد الرحيم قبل علم أولاده؛ لأنه تلقي الكثير من الاتصالات، متابعًا: "محتفظ برسائل شعبان عبد الرحيم ليا؛ لأنها كانت كلها حب فيا".



وأضاف "خليل"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن معرفته بشعبان عبد الرحيم بدأت منذ عام 1991، مشيرًا إلى أنه سجل آخر أغاني مع شعبان عبد الرحيم قبل وفاته بأسبوع؛ لافتًا إلى أنهم قاموا بعمل 3 أغاني ضد الخونة الذين يستهدفون مصر، وبعدها قام بتسجيل أغنية لإعلان.



وتابع: "عملنا أغنية لأردوغن، ووائل غنيم، ومحمد علي، والمعادين لمصر"، لافتًا إلى أن شعبان عبد الرحيم كان حريصًا على التواصل مع الموضوعات التي تحدث في المجتمع، مستكملًا: "كان مربيني، وكنت بالنسبة له مثل أولاده، كان أب بالنسبة لي".



واستطرد: "يوم شعبان عبد الرحيم ما مات قولت أبويا مات تاني، لأني عرفت شعبان عبد الرحيم بعد وفاة والدي بشهر".

