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الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد غدا (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:15 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدَا، تتمثل في تكاثر السحب المنخفضة، وسقوط الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة على شمال البلاد والقاهرة وشمال سيناء، يتزامن معها الرياح المثيرة للرمال على الطرق المكشوفة والصحراوية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة اليوم"، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لقيادة السيارات بهدوء أثناء سقوط الأمطار، خاصة على الطرق السريعة، وعلى أصحاب الأمراض الصدرية ارتداء واقي الانف لتجنب التعرض المباشر لهذه الأتربة.

وتابع أن الملاحية البحرية مضطربة جدًا على البحر المتوسط، وعلى الصيادين تجنب الملاحة البحرية غدًا، لافتَا إلى أن هيئة الأرصاد أرسلت بيانًا لكافة وسائل الإعلام والمسؤولين حول سوء حالة الطقس يوم الخميس، وهذه الحالة ستستمر يوم واحد فقط، ويوم الجمعة ستهدأ الرياح بشكل نسبي وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وأشار إلى أنه من الوراد حدوث عدم استقرار مرة أخرى الأسبوع المقبل، لكن بداية الأسبوع المقبل ستهدأ الأمور، وستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.
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طقس الخميس درجات الحرارة حالة الطقس توقعات الأرصاد أخبار مصر

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