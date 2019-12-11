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نجل شعبان عبدالرحيم يكشف عن آخر ما أوصاه به قبل وفاته

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:20 م
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شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
أمنية فوزي
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ظهر عصام عبد الرحيم، نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، بالجاكيت الذي كان يرتديه والده قبل وفاته، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة".

وكشف "عبد الرحيم"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، عن آخر حديث قاله له: "قالي خلي بالك وإنت ماشي وخلي بالك من أخواتك ومتزعلش أي حد، ومش عايز أسمع أي حاجة عنك إنت أو إخواتك تضايقني أو تضايقكوا".

وعن ادعاءات البعض بأن أولاده كانوا يتركوه وحيدًا، قال: "مكناش بنسيبه خالص، ومفيش أي حاجة من دي"، متابعًا: "كان عنده حمامة مربيها، مش بيحطها في قفص بتفضل ماشية حواليه طول اليوم، وتنام جنبه".
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