قطار الأهلي يدهس وادي دجلة بثلاثية نظيفة وينفرد بصدارة الدوري

حقق الأهلي فوزه الخامس على التوالي في مسابقة الدوري الممتاز بثلاثية نظيفة في شباك وادي دجلة، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من المسابقة.





وسجل ثلاثية الأهلي كلا من رمضان صبحي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة ٥٣، ووليد أزارو الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة ٧٣، وأحمد الشيخ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.





الشوط الأول





بداية المباراة كانت قوية من جانب الأهلي حيث مرر محمود وحيد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن يعقوبو حولها لركلة ركنية، ثم عرضية أخرى من محمد هاني على رأس وليد سليمان الذي سددها في يد الحارس محمد عبد المنصف.





وفي الدقيقة ١٠ ومن عمل جماعي بين رمضان صبحي ومحمود وحيد مرر الأخيرة الكرة لوليد سليمان داخل منطقة الجزاء لكنه سددها أعلى عارضة عبد المنصف في محاولة أهلاوية أخرى.





ومن هجمة مرتدة لفريق وادي دجلة مرر رفيق جابو الكرة عرضية إلى محمد رضا الذي سدد الكرة في يد محمد الشناوي في المحاولة الهجومية الأولى لوادي دجلة.





وفي الدقيقة ١٧ مرر رامي ربيعة كرة طولية لرمضان صبحي لينفرد بمحمد عبد المنصف حارس دجلة الذي تصدى للكرة ببراعة ومنقذًا فريقه من فرصة استقبال الهدف الأول في اللقاء.





وسدد وليد سليمان الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٣ لكن كرته علت عارضة مرمى وادي دجلة، ثم تسديدة أخرى من جونيور أجاي ارتطمت بقدم خالد رضا مدافع دجلة.





ومع حلول الدقيقة ٢٧ مرر رفيق كابو من الناحية اليمنى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن محمد هلال سدد الكرة بشكل غريب ويضيع فريصة خطيرة لفريقه في المباراة.





وتلقى النيجيري جونيورأجاي كرة من قدم عبد الكريم الوادي لاعب وادي دجلة ليسددها قوية لكن عبد المنصف واصل التألق وتصدى لواحده من فرصة هطيرة في الدقيقة ٣٣.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط دون جديد على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.









الشوط الثاني

الشوط الثاني بدأ حماسيًا من جانب كلا الفريقين وظهرت نية الأهلي ووادي دجلة في إحراز هدف التقدم حيث مرر رمضان صبحي الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لينقذها يعقربو قبل أن تصل لجونيور أجاي في الدقيقة ٥٠.





وفي الدقيقة ٥٣ ومن تسديدة لحسين الشحات من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بمدافع دجلة وتصل الكرة لمحمد عبد المنصف الذي أبعدها بيده وتصل إلى رمضان صبحي ويضع الكرة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي في المباراة.





بعد الهدف سدد محمد رضا لاعب وادي دجلة الكرة من خارج منطقة جزاء الأهلي لكن تسديدته الضعيفة بعيدة عن مرمى الحارس محمد الشناوي، ليجري فايلر التغيير الأول للأهلي في الدقيقة ٥٦ بإشراك وليد أزارو بدلًا من وليد سليمان في تغيير هجومي للفريق الأحمر.





وفي الدقيقة ٦٠ حصل حسين الشحات على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى نفذها محمد مجدي قفشة على رأس محمد هاني الذي سددها بعيدة عن مرمى وادي دجلة.





ومن هجمة مرتدة للأهلي في الدقيقة ٦٣ مرر جونيور أجاي الكرة لحسين الشحات في الجهة اليمنى ليمرر الأخير كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت أمام وليد أزارو الذي حاول اللحاق بها، ليجري بعدها فايلر التغيير الثاني للفريق الأحمر بالدفع بإليو ديانج بدلا من جونيور أجاي لزيادة الناحية الدفاعية للأهلي.





وتلقى رفيق كابو لاعب وادي دجلة الكرة بينية من مروان حمدي ضرب بها دفاعات الأهلي ووضعته منفردًا بمحمد الشناوي الذي تصدى لتسديدة اللاعب التونسي وينقذ فريقه من هدف التعادل.









وسدد رمضان صبحي كرة في الدقيقة ٧٠ أمسكها محمد عبد المنصف دون أن تشكل خطورة.





ومرر محمود وحيد الكرة إلى حسين الشحات الذي راوغ يعقوبو ويمررها إلى وليد أزارو الذي وضع الكرة بسهولة داخل الشباك محرزًا الهدف الثاني للمارد الأحمر، في الدقيقة ٧٣.





بعد الهدف الثاني للأهلي لجأ اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة لدكة البدلاء بالدفع بأحمد رمضان "بيكهام" بدلًا من عبد الرحمن بودي، وأعقبه بتغيير أخر بالدفع بأحمد سعيد وإخراج محمد هلال في محاولة لتنشيط وسط فريقه، ثم التغيير الأخير بإشراك رجب عمران بدلا من محمد رضا المصاب.





وهدأ رتم المباراة قليلًا في ظل اطمئنان لاعبي الأهلي على النتيجة فيما لم يشكل الفريق الدجلاوي الخطورة على مرمى الشناوي، ليشرك فايلر أحمد الشيخ بدلًا من رمضان صبحي في الدقيقة ٨٣.





وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع عزز أحمد الشيخ من تقدم الأهلي بإحراز الهدف الثالث لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.







