نانسي عجرم تتألق بصورة جديدة على 'إنستجرام'



وانضمت الفنانة نانسي عجرم للجنة تحكيم برنامج "عرب أيدول" بموسم 2012، وبموسمه 2013، انضمت أيضًا للجنة تحكيم برنامج المواهب " ذا فويس" بموسم 2016.

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".وكتبت "نانسي"، على هذه الصورة قائلة: ‏"سيلفي؟ ليش لأ"؟وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "‏‎أجمل سيلفي وأجمل ننوسة، بنحبك جدا منورة".وفي سياق آخر نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لعلم بلدهل لبنان، من خلال حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "إني اخترتك يا وطني"، كما نشرت الفنانة نانسي صورة جديدة من التحركات الشعبية اللبنانية، وعلقت عليها: "فخورة إني لبنانية، قوتنا بوحدتنا".يذكر أن نانسي عجرم قدمت العديد من الألبومات الخاصة الناجحة، أبرزها "محتجالك"، و"أه ونص"، و"يا طبطب وادلع"، و"بتفكر في ايه"، و"شخبط شخابيط"، و"سوبر نانسي"، وقدمت نانسي العديد من الاغاني الفردية الناجة، أبرزها "أهلي وزمالك"، "وأنا مصري"، و"الدنيا حلوة"، و"افتح قلبك تفرح"، و"مصر المحروسة"، و"سلمولي عليه"، و"على البركة".