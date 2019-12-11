سعد الصغير يدخل لوكيشن التصوير بسكوتر

نشر الفنان سعد الصغير، فيديو عبر حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "الصغير"، في مقطع الفيديو الذي قام بنشره، وهو يداعب صديقه في لوكيشن التصوير، حيث قام بدخول اللوكيشن مستخدماً سكوتر، وأخذ بفعل الأصوات المضحكة مما أضاف روح البهجة والضحك على فريق العمل في اللوكيشن.



قام الفنان سعد الصغير بالتعليق علي الفيديو قائلاً: "لو سمحتم آها آها آها يا رجالة احلى موصلة تدخل بيها اللوكيشن، مساء الفل".



تفاعل معه الجمهور وقامو بالتعليق" أطيب خلق الله، الله يسعد مساك بكل خير".



يذكر أن سعد الصغير شارك في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، سعد الصغير، مايا دياب، أوس أوس، حمدي الميرغني، هالة فاخر، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.



وفي سياق آخر طرح "سعد" مؤخرا فيديو كليب لأغنية "اعمل كده كده"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى، إخراج كامبا.