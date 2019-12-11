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قرعة نارية بانتظار ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:45 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة مضيفه كلوب بروج البلجيكي، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بملعب يان بريدل في مدينة بروج البلجيكية.


وكانت المجموعة الأولى قد حُسم أمرها في الجولة الماضية عقب قمة ملعب سانتياجو بيرنابيو أمام باريس سان جيرمان الجولة الماضية، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.


وضمن نادي باريس سان جيرمان صدارة المجموعة، بينما حسم الريال المركز الثاني في المجموعة، لتصبح مواجهات الجولة السادسة تحصيل حاصل.


خصوم ريال مدريد المتوقعين في دور الـ 16

وسيواجه النادي الملكي أحد الفرق المتصدرة للمجموعات السبعة الأخرى، بإستثناء الفرق الإسبانية، حيث تقتضي مواجهات ثمن النهائي بعدم تواجه فريقين من دولة واحدة.

وفي ظل حسم متصدري المجموعات السبعة الأخرى، فإن الريال سيواجه أحد فرق الخماسي بايرن ميونخ الالماني متصدر المجموعة الثانية، ومانشستر سيتي الإنجليزي متصدر المجموعة الثالثة، ويوفنتوس الإيطالي زعيم المجموعة الرابعة، وليفربول الإنجليزي حامل اللقب ومتصدر المجموعة الخامسة، ولايبزج الالماني متصدر المجموعة السابعة.

ولن يواجه النادي الملكي الثنائي الإسباني برشلونة متصدر المجموعة السادسة، وفالنسيا متصدر المجموعة الثامنة.


ترتيب المجموعة الأولى قبل بداية الجولة السادسة والأخيرة.

1- باريس سان جيرمان 13 نقطة

2- ريال مدريد 8 نقاط

3- كلوب بروج 3 نقاط

4- جلطة سراي نقطتين.
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